Nell'ambito dell'Inter Christmas Party tenutosi qualche sera fa a Milano, ha preso la parola dal palco il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta, che nel fare gli auguri a tutto l'ambiente interista ha voluto sottolineare una delle qualità del gruppo: "Siamo un gruppo molto amalgamato, molto coraggiosto, che vuole regalare soddisfazioni. Viva l'Inter e auguri a tutti", nell'estratto proposto dall'Inter sul proprio canale Youtube.