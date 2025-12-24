E' positivo il bilancio tracciato da Benny Carbone sui suoi primi quattro mesi alla guida dell'Inter Primavera che, a metà stagione, si trova al terzo posto in campionato, a pari merito con Fiorentina e Roma, e in Youth League si giocherà l'accesso agli ottavi di finale contro il Colonia: "Si è conclusa una prima parte di stagione entusiasmante, con qualche difficoltà iniziale, ma in cui abbiamo dimostrato di essere un gruppo straordinario, una famiglia unita e che lotta insieme. I risultati di oggi devono costituire la base ed uno stimolo per fare ancora meglio, con ancor più forza e determinazione. Un grazie speciale va a tutti i miei ragazzi, il mio staff e l’intera società che ci dimostra la sua vicinanza ogni giorno. Colgo anche l’occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti! Sempre e solo Forza Inter", il messaggio scritto dal tecnico dei nerazzurrini su Instagram.