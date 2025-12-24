In vista di Atalanta-Inter, il doppio ex Ezequiel Schelotto parla ai microfoni di Tutto Mercato Web commentando il lavoro fatto sin qui dall'allenatore Cristian Chivu: "Chivu sta facendo molto bene all'Inter: segue la stessa strada di Raffaele Palladino. Sono simili e cercano sempre di trasmettere l'esperienza accumulata, sia a livello personale che tecnico: dare il massimo fino alla fine e cercare il lato positivo delle cose. Entrambe le squadre sono unite e remano nella stessa direzione. Domenica si prospetta una grande partita. Lautaro Martínez e compagni stanno ascoltando le indicazioni di Cristian".

A proposito di domenica, quali sono le tue aspettative?

"La partita è molto importante. La Dea è ormai tra i grandi e lo ha dimostrato negli anni: una forza da non sottovalutare nel calcio italiano, avendo vinto l'Europa League. L'Inter dovrà stare molto attenta, perché Bergamo è una piazza molto calda, sempre difficile giocarci contro".