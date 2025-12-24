Alessio Cragno, ex portiere di Cagliari, Sampdoria e Sassuolo, intervistato da Tutto Mercato Web ha toccato tra i vari temi anche quello legato all'altezza come fattore importante per il ruolo, definendolo "una stupidaggine, perché di portieri non altissimi che hanno fatto carriere incredibili ci sono stati, poi non penso di essere Iker Casillas o Angelo Peruzzi".

E poi cita come esempio Yann Sommer, numero uno dell'Inter: "È un portiere che è stato quindici anni in nazionale svizzera. Ha giocato al Bayern Monaco, all’inter, non si può dire che Sommer non può giocare perché è basso, se poi ogni tanto deve venire fuori come motivo per screditare mi sembra un po’ assurdo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, uno può essere alto 2 metri e l’altro 1.85. Quando vai in porta deve andare a parare, l’altezza mi sembra proprio una cosa secondaria, non è importante essere altissimi se poi non sei in grado di uscire, con il tempismo giusto e con le caratteristiche giuste".