La Repubblica torna oggi sull'interesse dell'Inter per Nico Paz, il sogno per il mercato estivo. Come riporta il quotidiano oggi, l'argentino verrà riacquistato dal Real Madrid per 10 milioni di euro, sfruttando una clausola presente nel contratto di cessione al Como firmata due estati fa.

Da tempo Javier Zanetti non nasconde la sua ammirazione per il fantasista argentino dei lariani e la sua amicizia con il padre Pablo, che è stato compagno di squadra in nazionale negli anni Novanta. In realtà a poter essere determinante per il possibile colpo è un altro personaggio, José Mourinho, tra i nomi indicati dalla stampa spagnola come futuro allenatore del Real Madrid.

Il prossimo tecnico troverà in rosa Bellingham, Güler, Brahim Diaz, Mastantuono, più le ali Rodrygo e Vinicius. Nico Paz potrebbe quindi essere di troppo. Il Como, dal canto suo, proverà a trattenerlo. Di certo le merengues difficilmente chiederanno meno di 50 milioni di euro. E l'Inter dovrà aspettare di realizzare qualche cessione, visto che dei 40 milioni di budget fornito da Oaktree, già una quindicina andranno via per Akanji, il cui riscatto dal Manchester City è obbligatorio dopo il trionfo tricolore.

I maggiori indiziati per l'addio sono Frattesi, Luis Henrique, Diouf e Josep Martinez. Se invece a partire dovesse essere un "big" potrebbe essere Bastoni, ma i nerazzurri lo valutano 70 milioni di euro.