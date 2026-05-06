Il mondo Inter piange Evaristo Beccalossi. A un anno esatto dalla gioia irrefrenabile per il 4-3 al Barcellona nella semifinale Champions e dopo pochi giorni dalla conquista del 21° scudetto, tutti gli interisti si uniscono stavolta nel dolore.

Beccalossi non era un numero 10, ma "il" numero 10 per eccellenza. Quella figura che, soprattutto negli ultimi anni, manca al calcio e in particolar modo all'Inter. Nico Paz potrà colmare questa lacuna?

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 15:30
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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