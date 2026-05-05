Dopo aver messo in bacheca lo scudetto domenica scorsa, l'Inter potrebbe chiudere la stagione completando il double nazionale con la Coppa Italia, trofeo che verrà messo in palio il prossimo 13 maggio, all'Olimpico di Roma, nella finalissima contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un traguardo di assoluto prestigio, come ha fatto capire Javier Zanetti parlando con Fox Deportes dopo la magica notte di San Siro: "Se resta l’amarezza della Champions? Sì, a quella penseremo l'anno prossimo. Adesso abbiamo la possibilità, dopo aver vinto il campionato, di giocarci la finale di Coppa Italia: speriamo di riuscire a vincere perché vincere è sempre difficile. Se dovessimo conquistare due titoli al primo anno con Cristian (Chivu, ndr) in panchina, credo che sarebbe qualcosa di grande valore", le parole del vice presidente nerazzurro.