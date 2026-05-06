Riccardo Ferri, club manager dell'Inter, tramite Sport Mediaset ha voluto ricordare così la figura di Evaristo Beccalossi: "Il mio è un ricordo forte perché fa parte del mio primo periodo da professionista. Era una persona semplice, umile, e già in allenamento potevo vedere quelle che erano le sue doti molto rare in quel periodo. Doti di un giocatore che a volte poteva farti vincere da solo la partita mentre altre volte dovevi supportarlo e sopportarlo. Io credo che abbia fatto divertire il pubblico interista ma anche tutti quelli che amavano e amano il calcio, che lo ricorderanno per le sue doti straordinarie e la sua semplicità".