Riccardo Ferri, club manager dell'Inter, tramite Sport Mediaset ha voluto ricordare così la figura di Evaristo Beccalossi: "Il mio è un ricordo forte perché fa parte del mio primo periodo da professionista. Era una persona semplice, umile, e già in allenamento potevo vedere quelle che erano le sue doti molto rare in quel periodo. Doti di un giocatore che a volte poteva farti vincere da solo la partita mentre altre volte dovevi supportarlo e sopportarlo. Io credo che abbia fatto divertire il pubblico interista ma anche tutti quelli che amavano e amano il calcio, che lo ricorderanno per le sue doti straordinarie e la sua semplicità". 

Sezione: Focus / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 12:41
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.