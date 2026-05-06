Storicamente, da quando ha messo piede in Serie A, il Sassuolo è diventato una specie di trampolino di lancio per allenatori e giocatori che poi si sono imposti in grandi piazze lontano dal Mapei Stadium. Una tradizione che Ismael Koné potrebbe rinnovare presto, visto che - come ammesso dall'ad Giovanni Carnevali domenica scorsa - è un giocatore internazionale che ha attirato l'attenzione soprattutto di club stranieri ma attorno al quale non è escluso possa accendersi un derby di mercato tra Inter e Milan.

Il centrocampista della Nazionale canadese, intanto, ha già preso appunti: "Il club ha formato molto bene i giocatori, l'hanno fatto per diversi anni, lo dice la storia - le sue parole rilasciata in un'intervista pubblicata sul canale Youtube della Lega Serie A -. Hanno avuto gente come Scamacca, Frattesi, Raspadori e Locatelli che si sono trasferiti in grandi club. Penso che questa sia una cosa che mi ha attratto del Sassuolo e mi ha aiutato nella decisione di venire qui. Sono un giovane calciatore che cerca l'ambiente migliore per esprimersi e imparare. Ed è in questo che il Sassuolo mi ha aiutato. Il mister, lo staff, il direttore e il presidente fanno davvero un ottimo lavoro, in questo senso. Ti fanno crescere come giocatore ma anche come uomo, credo sia un aspetto importante di una carriera".