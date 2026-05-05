Con la permanenza in Premier League ancora maledettamente in bilico, il Tottenham comincia a pensare anche agli acquisti per la prossima stagione. Particolare attenzione viene riposta in casa Spurs sul fronte dei portieri, considerando che Guglielmo Vicario appare destinato a lasciare Londra con l'Inter da tempo attenta alla sua situazione: il nome nuovo, legato sempre alla salvezza della squadra di Roberto De Zerbi, secondo il portale FootballInsider è quello di Robin Roefs, estremo difensore del Sunderland 23enne considerato un'opzione valida e giocatore molto apprezzato dalla dirigenza.

Negli ultimi mesi, il club del nord di Londra ha valutato anche l'ingaggio di James Trafford del Manchester City e di Bart Verbruggen del Brighton, ma adesso secondo alcune fonti Roefs è entrato a far parte della lista dei potenziali acquirenti. Tuttavia, è probabile che i Black Cats cerchino di evitare una cessione prima dell'inizio della prossima stagione, dato che non hanno intenzione di perdere l'estrremo difensore olandese dopo una stagione d'esordio davvero impressionante in Premier League.