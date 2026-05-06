Una bruttissima notizia è arrivata questa mattina da Brescia. Evaristo Beccalossi si è spento all'età di 69 anni. I festeggiamenti del 21esimo scudetto in casa Inter sono interrotti per la perdita di un campione eterno, simbolo di un calcio lontano, che è rimasto sempre fortemente legato ai colori nerazzurri.

Nel video mattutino sul nostro canale YouTube abbiamo voluto ricordarlo e omaggiarlo con aneddoti e retroscena. Un grande Campione, dentro e fuori dal campo. Ciao Becca.  

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Sezione: Focus / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.