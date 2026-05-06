Tra i messaggi di congratulazioni per lo Scudetto vinto, sul telefono di Cristian Chivu sono arrivati anche i complimenti di José Mourinho, oggi tecnico del Benfica, nel 2010 allenatore dell'Inter che centrò il Triplete, proprio con Chivu in campo,

Secondo il Corriere dello Sport tra i due c'è un forte legame, come tra tutti i protagonisti di quell'impresa. Ora Chivu e Mourinho potrebbero ritrovarsi protagonisti di un intreccio di mercato, quello riguardante Nico Paz, che dovrebbe tornare al Real Madrid tramite la clausola di riacquisto esercitabile dalle merengues.

Per la panchina del Real dell'anno prossimo, i rumors dalla Spagna indicano proprio José Mourinho, il che significa che sarà lo Special One a decidere se trattenere Nico Paz oppure venderlo, magari facendo in modo di controllare comunque il cartellino, con un'operazione simile a quella che ha portato Paz al Como. Il talento argentino non vede l’ora di essere richiamato dal Real, ma troverà grande affollamento e questo potrebbe portarlo a riflettere sulla sua permanenza a Madrid, così come ci rifletterà lo stesso Real.