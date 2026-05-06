Il like messo da Curtis Jones a Marcus Thuram, per la foto su Instagram nell'iconica posa di Kobe Bryant, ha riacceso le voci riguardanti il gradimento dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Liverpool. Il giocatore, si legge su Tuttosport, piace a Cristian Chivu perché sa fare tutto e gioca a ritmi da Premier League.

Jones è infatti un gicatore che può fare l'interno in un centrocampo a due, la mezzala offensiva, ma anche il trequartista. Un jolly che l'Inter ha provato già a prendere lo scorso gennaio e che, con le dovute proporzioni, secondo il quotidiano un po’ ricorda Steven Gerrard. Il contratto coi Reds di Jones è in scadenza nel giugno 2027 e, non volendo rinnovare, andrà necessariamente venduto per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

Si aspetta però che il Liverpool dia un prezzo al cartellino. Il budget di Oaktree è di 40-45 milioni più i soldi derivanti dalle cessioni. L'Inter sta già pensando a Vicario tra i pali, sempre che non si decida di trattenere Josep Martinez. Una parte del budget potrebbe essere dedicata al sogno Nico Paz, il "colpo mediatico" che Oaktree vorrebbe. Ma l'argentino tornerà al Real Madrid e allora toccherà alle merengues decidere se venderlo oppure no e a che prezzo. Un ruolo potrebbe giocarlo anche José Mourinho, se davvero tornerà in Spagna a guidare la squadra del presidente Perez.