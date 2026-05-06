L'Inter piange la scomparsa della leggenda Beccalossi. Lo ricordiamo con la nostra community nel Salotto di FcInterNews delle 19.

Dopo la vittoria del 21esimo scudetto, la squadra nerazzurra intanto si prepara al doppio incrocio contro la Lazio di Sarri tra campionato e finale di Coppa Italia.

Le ultime in vista della doppia sfida e sulle possibili scelte di formazione di Chivu. Spazio anche al calciomercato con gli ultimi aggiornamenti, con un occhio anche alla situazione del bilancio e alle scelte di Oaktree. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.