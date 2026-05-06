Marco Van Basten, ex grande campione del Milan di fine anni '80, intervistato da Carlo Pellegatti a margine della presentazione del suo libro '50 partite, emozioni infinite, il Milan', ha auspicato che la sua ex squadra possa tornare ad esprimersi ad altissimo livello anche perché il campionato italiano ha preso una piega che il Cigno di Utrecht non gradisce affatto: "Qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non va benissimo, ma è lo stesso per il Milan. Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace".
Van Basten ha commentato la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Un peccato, io credo che il calcio italiano sia stato sempre in alto e spero torni ancora in mano degli italiani e così spero che il calcio italiano riprenda ancora la situazione in Europa e torni a comandare magari un po’ di più rispetto a Spagna o Inghilterra. Ho visto la Nazionale italiana dove mancano le stelle. L’Italia aveva sempre un grande centravanti, un grande difensore, un grande portiere, un grande centrocampista e oggi come oggi è difficile vederli. L’Italia è sempre stata un grandissimo paese di calcio con grande storia, con grandi giocatori e vedendo la Nazionale Italiana oggi è un po’ strano“.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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