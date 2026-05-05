L'ex difensore del Cagliari Fabrizio Cacciatore, intervenuto su Arena Sportium.fun, racconta la sua esperienza insieme a Nicolò Barella, affermando che già prima del suo passaggio all'Inter il centrocampista sardo facesse intravedere le stimmate del campione: "Se si intravedeva che sarebbe diventato un top player? Sì. Diciamo che era ancora giovane, quindi sicuramente lui in campo aveva carisma, anche perché era uno che non si risparmiava mai. Era uno che sapeva giocare, sapeva difendere, sapeva attaccare. Era un giocatore completo. Si vedeva che era questione di tempo e, di fatto, che sarebbe andato in un grande club. Ma infatti l'anno dopo otteniamo la salvezza, lui va subito all'Inter e gioca titolare e non si deve contendere il posto".