La Lazio si compatta in vista del doppio impegno con l'Inter. Anche attraverso... la cucina: quest'oggi, infatti, a Formello è stata organizzata dopo l'allenamento di scarico effettuato dopo la partita vinta a Cremona una grigliata di gruppo, per proseguire anche sulla scia dell'entusiasmo legato agli ultimi risultati sul campo. La notizia è di Radio Laziale: ad offrire è l'esperto difensore Elseid Hysaj, che ha colto l’occasione anche per salutare i compagni, dato che da luglio sarà un calciatore svincolato.

Come riferisce Lalaziosiamonoi.it, Maurizio Sarri ha concesso una giornata di riposo al gruppo, che da giovedì si ritroverà per preparare al massimo le prossime due sfide coi nerazzurri, la seconda delle quali può valere una stagione intera per i biancocelesti visto che in palio all'Olimpico ci sarà la finale di Coppa Italia.