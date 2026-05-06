Sono stati designati gli arbitri della 36esima giornata di Serie A, secondo giro di scelte per il nuovo designatore Dino Tommasi. Che per la partita tra Lazio e Inter di sabato 9 maggio, prologo della finale di Coppa Italia del 13, ha selezionato il palermitano Rosario Abisso, che sarà assistito da Fontani e Biffi con Sacchi quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderanno Francesco Meraviglia e Davide Massa.

Questo il quadro completo

TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’

BINDONI – TEGONI

IV: MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSSO



LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA



LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV: TREMOLADA

VAR: MARIANI

AVAR: MAZZOLENI



H. VERONA – COMO h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: LA PENNA



CREMONESE – PISA h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – GENOA h. 15.00

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: CALZAVARA

VAR: MASSA

AVAR: PAIRETTO



PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

BAHRI – VECCHI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



MILAN – ATALANTA h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI



NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA