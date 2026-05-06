Sono stati designati gli arbitri della 36esima giornata di Serie A, secondo giro di scelte per il nuovo designatore Dino Tommasi. Che per la partita tra Lazio e Inter di sabato 9 maggio, prologo della finale di Coppa Italia del 13, ha selezionato il palermitano Rosario Abisso, che sarà assistito da Fontani e Biffi con Sacchi quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderanno Francesco Meraviglia e Davide Massa.

Questo il quadro completo

TORINO – SASSUOLO    Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’
BINDONI – TEGONI
IV:      MARESCA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE    Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV:      TURRINI
VAR:      DI PAOLO
AVAR:      COSSO


LAZIO – INTER     Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO
FONTANI – BIFFI
IV:       SACCHI J.L.
VAR:      MERAVIGLIA
AVAR:       MASSA


LECCE – JUVENTUS     Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO
IMPERIALE – CECCONI
IV:      TREMOLADA
VAR:     MARIANI
AVAR:     MAZZOLENI


H. VERONA – COMO     h. 12.30

DI BELLO
LO CICERO – BERCIGLI
IV:       BONACINA
VAR:      CAMPLONE
AVAR:    LA PENNA


CREMONESE – PISA      h. 15.00

AYROLDI
ROSSI L. – ROSSI M.
IV:     COLLU
VAR:     GARIGLIO
AVAR:     PEZZUTO

FIORENTINA – GENOA    h. 15.00

MASSIMI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV:     CALZAVARA
VAR:     MASSA
AVAR:     PAIRETTO


PARMA – ROMA    h. 18.00

CHIFFI 
BAHRI – VECCHI
IV:     MARESCA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      PAGANESSI


MILAN – ATALANTA    h. 20.45

ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV:       FOURNEAU
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     MARIANI


NAPOLI – BOLOGNA     Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV:     PERRI
VAR:    MARINI
AVAR:     GIUA

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 12:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.