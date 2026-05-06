Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter che si è spento la notte scorsa, all'età di 69 anni. Dopo la notizia che mai avremmo voluto scrivere, sono arrivati tanti messaggi di cordoglio dedicati al Becca, un uomo che ha difeso i nerazzurri prima in campo da fantasista e poi fuori dal campo come opinionista. Un pensiero a Beccalossi lo ha voluto dedicare, ovviamente, anche Javier Zanetti, vice presidente del club milanese, sul suo profilo Instagram: "Ci mancherai, Becca. Per sempre uno di noi", le parole di Pupi a fare da didascalia a un'immagine che lo ritrae insieme a Beccalossi con la maglia 'Zanetti 4 Ever', quella del suo ritiro dal calcio giocato.