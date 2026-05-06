Aprile dolce colpire. Meglio se dalla distanza. Variazione proverbiale che ben si addice alla giocata di Hakan Calhanoglu contro la Roma, che oltre a essere considerata da molti tifosi la rete che ha indirizzato l'Inter verso lo Scudetto, è stata votata la più bella del mese scorso. Nello specifico, come annunciato sul sito della Lega Serie A, è Iliad Goal of the Month di aprile e ha preceduto un altro calciatore che di tiri dalla distanza se ne intende. Di seguito il comunicato:

Il gol messo a segno dal centrocampista dell'Inter nel match dello scorso 5 aprile contro la Roma è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A. Il perfetto tiro dalla lunghissima distanza ha permesso a Hakan Calhanoglu di superare nelle votazioni la conclusione potente e precisa di Ruslan Malinovskyi contro il Sassuolo.