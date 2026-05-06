Visibilmente toccato Andrea Ranocchia, che con Evaristo Beccalossi aveva un legame speciale. Così si evince dal suo ricordo dell'ex giocatore nerazzurro scomparso quest'oggi, raccolto da Sport Mediaset: "Becca era un grande. Una grandissima persona, un grandissimo calciatore. Era una di quelle persone che mi è stata molto vicina nei miei momenti complicati all'Inter: mi mandava dei messaggi quando ci incontravamo, aveva sempre il sorriso stampato sul volto e si complimentava quando le cose andavano bene. Mi ha aiutato molto nei momenti di difficoltà; sono molto dispiaciuto, è una grande perdita. Mancherà un po' a tutti. Faccio le condoglianze alla famiglia". 

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 13:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.