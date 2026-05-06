Visibilmente toccato Andrea Ranocchia, che con Evaristo Beccalossi aveva un legame speciale. Così si evince dal suo ricordo dell'ex giocatore nerazzurro scomparso quest'oggi, raccolto da Sport Mediaset: "Becca era un grande. Una grandissima persona, un grandissimo calciatore. Era una di quelle persone che mi è stata molto vicina nei miei momenti complicati all'Inter: mi mandava dei messaggi quando ci incontravamo, aveva sempre il sorriso stampato sul volto e si complimentava quando le cose andavano bene. Mi ha aiutato molto nei momenti di difficoltà; sono molto dispiaciuto, è una grande perdita. Mancherà un po' a tutti. Faccio le condoglianze alla famiglia".