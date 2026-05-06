E' finito poco prima delle 18.30 l'allenamento odierno dell'Inter campione d'Italia, sabato sera impegnata all'Olimpico di Roma contro la Lazio in quello che è a tutti gli effetti un leggero antipasto prima del piatto forte di mercoledì sera, quando andrà in scena la finale di Coppa Italia tra le due squadre.
Una seduta alla quale, secondo quanto riferito da Sky Sport, Luis Henrique ha partecipato lavorando solo parzialmente con il gruppo, facendo qualche esercizio con i compagni. L'obiettivo del laterale brasiliano è tornare a disposizione di Cristian Chivu per il primo o per il secondo atto della sfida dei biancocelesti di Maurizio Sarri.
Non ci sono novità sostanziali, invece, rispetto alle condizioni di Hakan Calhanoglu, il quale anche oggi ha lavorato a parte, complice il problema al soleo accusato nei giorni scorsi. Da monitorare anche la situazione di Francesco Pio Esposito, che sta smaltendo il fastidio accusato nel match scudetto contro il Parma di domenica scorsa.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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