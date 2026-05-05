Luis Henrique e Hakan Calhanoglu – nonostante oggi fosse il secondo giorno di riposo concesso da Chivu dopo la vittoria dello scudetto, con la ripresa fissata per domani pomeriggio – hanno effettuato un allenamento personalizzato ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni si capirà dunque se potranno essere abili e arruolabili per la finalissima di Coppa Italia contro la Lazio. Certo, prima ci sarà comunque da giocare – e da onorare – la sfida in campionato con i biancocelesti del prossimo sabato. A tal proposito il programma dei campioni d’Italia prevede la partenza per la Capitale e il rientro a Milano subito dopo il match di sabato. I nerazzurri non si fermeranno, né resteranno quindi a Roma, ma, come appurato da FcInterNews.it, ci torneranno il martedì, alla vigilia dell’ultimo atto della competizione nazionale.