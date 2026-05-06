La carriera professionistica di Evaristo Beccalossi, dopo le esperienze con Sampdoria, Monza e Brescia, si chiuse con una stagione a Barletta, nel 1988-1989, dove diede un contributo non indifferente con sei gol in ventisei presenze alla seconda salvezza consecutiva in Serie B della compagine pugliese che restò in cadetteria fino al 1991. Becca lasciò indubbiamente un ricordo indelebile nella città della disfida, e la sua scomparsa ha colpito la comunità locale. A ricordarlo, in particolare, è il senatore di Forza Italia Dario Damiani: "Con commozione apprendo della scomparsa di Evaristo Beccalossi, figura di spicco del calcio nazionale negli anni ’80 e protagonista di una delle annate più importanti per il calcio biancorosso. Arrivò portando con sé la classe del suo sinistro”, sottolinea Damiani.

Il senatore ha poi sottolineato il legame che si era creato tra Beccalossi e la città pugliese e la sua comunità: "Ha saputo farsi voler bene dalla nostra città, onorando la maglia del Barletta con il suo talento. La città non dimenticherà mai le sue magie al Puttilli”, conclude Damiani, rivolgendo le condoglianze alla famiglia e ai cari dell’ex calciatore.