Lo Zio Beppe Bergomi, intervistato da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube, racconta le sue emozioni per il ventunesimo Scudetto dell'Inter, festeggiato a San Siro come quello del 1989 che lo vide protagonista: "Se ne ho uno preferito tra quelli dopo? Sicuramente quello del Triplete, che è fondamentale perché hai raggiunto un traguardo che nessuno ha centrato in Italia e questo è da sottolineare. Poi gli ultimi due: in un mondo dove le critiche, la tossicità, rendono tutto il sistema molto velenoso, vincere quei due Scudetti è stato molto importante. Nel calcio io penso che se uno arriva secondo in campionato e in Champions fa una grande stagione, invece qui è un fallimento. Questi ragazzi sono stati bravi a ripartire e a tirar fuori tutto quello che hanno dentro, rivincendo un altro campionato. Il che non era scontato".
Di chi è questo Scudetto?
"Del ragazzo con il caschetto... Se uno pensa a Chivu, ricorda che ha vinto tutto con l'Inter con quel caschetto in testa, dando tanto per questa maglia. Quando l'hanno preso, Roberto Samaden (ex responsabile del vivaio dell'Inter, ndr) mi ha detto: 'Hai visto Cristian?', raccontandomi tutta la sua avventura nelle giovanili nerazzurre. Io gli ho chiesto dove fosse bravo, e lui mi rispose: "Ti entra nel cuore". Questi ragazzi dovevano essere toccati nelle corde giuste per rimettersi in gioco e questa è stata la vera mossa di Cristian. L'Inter quest'anno quando perdeva è sempre ripartita. Negli scontri diretti, includendo quelli fino alla settima in classifica, ha anche fatto 20 punti. E con quelle dietro l'Inter non ha mai sbagliata. La sua bravura è stata questa".
Qual è la vera forza dell'Inter?
"Ad oggi ha fatto 82 punti segnando 82 gol in un campionato dove si segna poco, questo dimostra il valore della squadra. Poi quando dico che sono stati bravi penso anche alla società per le scelte fatte, all'allenatore, ai ragazzi; quando l'Inter perde il derby, Milan e Napoli hanno dichiarato di voler guardare avanti. La partita contro la Roma arriva dopo la sosta, quando i giocatori dell'Inter subirono le maggiori critiche per l'eliminazione del Mondiale. Il momento clou è il gol di Hakan Calhanoglu alla fine del primo tempo; da lì hai fatto il terzo, il quarto e il quinto. Da lì in poi, le altre hanno detto: 'Non ce la facciamo più'. L'aspetto psicologico è importante. Poi gli infortuni sono stati tanti anche per l'Inter, che quando non ha in campo giocatori decisivi ha avuto difficoltà. La cosa bella è stata aver trovato protagonisti diversi, come Piotr Zielinski. Poi c'è l'MVP della stagione, Federico Dimarco. Che 16 o 18 assist conta poco, è un record. Questi numeri portano una squadra in alto, è stato veramente eccezionale".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 20:58 La Russa: "Lo Scudetto di cartone? Se ne arrivano altri li prendiamo"
- 20:33 Spunta un nome nuovo per il dopo-Sommer: all'Inter piace Zion Suzuki
- 20:19 Catania, Toscano: "Test con l'Inter Under 23, ecco i motivi"
- 20:04 Da San Siro ora si potrà toccare il cielo: arrivato il progetto SkyWalk
- 19:49 Niente riposo per Calhanoglu e Luis Henrique, oggi al lavoro ad Appiano. Domani la ripresa degli allenamenti
- 19:34 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:20 Bergomi e il futuro: "Oaktree spenderà? Non so. Marotta ha le idee chiare"
- 19:05 Inchiesta arbitri, già domani l'audizione in Procura di Andrea Butti
- 18:51 Meani: "Caos arbitri, se queste sono le carte l'Inter non rischia niente"
- 18:37 Bergomi: "Lo Scudetto è del ragazzo col caschetto. Samaden mi disse..."
- 18:23 Nuovo San Siro, ora spunta un problema legato al tunnel di Via Patroclo
- 18:08 REGALO SCUDETTO per CHIVU? OAKTREE sorride: la PREVISIONE di BILANCIO. Occhio al MERCATO...
- 17:39 Serena esalta l'Inter: "Chivu molto intelligente". Poi critica Milan e Juventus
- 17:24 Martorelli: "Inter, Scudetto strameritato. Ha sviluppato un ottimo gioco"
- 17:10 Noslin gela la Cremonese e sfida l'Inter: "Vinciamo la Coppa Italia"
- 16:55 Pastorello: "Strappo Lukaku-Conte? Vivono il calcio con passione, oggi si parleranno"
- 16:40 videoL'Inter vince il 21esimo scudetto: anche a Londra scoppia la festa
- 16:25 Lazio-Inter: stessa partita, diverso colpo d'occhio. Come a teatro
- 16:11 Romano: "Curtis Jones, apertura totale all'Inter. Da capire se il Liverpool..."
- 15:57 L'Inter vince anche in TV: il match-Scudetto è il più seguito su DAZN
- 15:43 'Giornata dell’Europa', lo sport italiano scende in campo dall'8 al 10 maggio
- 15:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:19 AIA, Tonolini: "Gruppo compatto, il trend è positivo da diverso tempo"
- 15:05 Milan, Cocirio: "Nuovo S. Siro, ottenimento dei permessi entro il 2027"
- 14:50 Viviano: "Molti sono stati ingenerosi con Chivu. Lui comprendeva i dubbi"
- 14:35 Settore giovanile, i risultati del week-end: ko della Primavera unico neo
- 14:21 Inter-Verona, a San Siro si celebrano i campioni d'Italia: domani via alla vendita dei biglietti
- 14:07 Simonelli: "Inter, Scudetto meritato. Al vertice d'Italia e d'Europa con costanza"
- 13:53 Giudice sportivo: 4 giocatori squalificati per un turno, 8 i diffidati
- 13:38 Zanetti: "Il double al primo anno di Chivu avrebbe grande valore"
- 13:24 Lautaro Martinez: "Se resterò all'Inter per tanto tempo? Sì, certo"
- 13:10 Fontana: "Inter, scudetto premio per impegno, determinazione e spirito di squadra"
- 12:56 Mazzitelli scommette su Palestra: "Da top club, avrà un grande futuro"
- 12:42 Inter U23, altro test dopo il Ravenna: sarà avversaria del Catania a Veronello
- 12:28 GdS - Resita, alle origini di Chivu: la morte del padre, gli inizi in rossonero, le offerte rifiutate
- 12:14 Repubblica - Inchiesta arbitri: Schenone in Procura. Ascoltato anche Butti?
- 12:08 Zanotti: "Con noi Chivu era un padre, sta facendo qualcosa di grandioso"
- 12:00 videoTUTTI TRISTI, come mai? MERCATO INTER: sarà RIVOLUZIONE? Da SVILAR a DIABY: OAKTREE cambia rotta
- 11:45 Oaktree festeggia Scudetto e secondo utile consecutivo: tutti i numeri
- 11:30 Due like inattesi a Thuram alimentano le voci di mercato
- 11:16 Scudetto numero 21, la gioia di Ranocchia: "Complimenti a tutti"
- 11:02 Avv. D'Onofrio: "Indagine arbitri? Contatti col referee manager non sono violazione"
- 10:48 Ascione ascolterà diversi Club Referee Manager. L'articolo 22 fa chiarezza
- 10:34 CdS - Rinnovo Chivu pronto: le cifre. Ma prima il tecnico vuole il double
- 10:20 Chivu e l'omaggio di Inter Media House: "La vittoria non nasce oggi"
- 10:06 Zanetti: "Sarà un'Inter ambiziosa. Le parole di Thuram? Si sente di tutto"
- 09:52 Ancora Moratti: "Scudetto con l'impronta di Lautaro. Non mi aspettavo il crollo del Milan"
- 09:38 TS - Inter, il sogno Paz è impossibile solo in un caso
- 09:24 TS - Interisti a scadenza, c'è una novità. E le cessioni alzano il budget
- 09:10 Brocchi: "Chivu fenomenale nei periodi brutti, bravo a restare equilibrato"
- 08:56 Bergomi: "La svolta Inter? Como e... Bodo. Ecco cosa serve ora"
- 08:42 TS - Bastoni adesso può restare: il Barça cerca alternative
- 08:29 Moratti: "Scudetto che non sorprende, ora un fantasista. Arbitri? Bazzecole"
- 08:14 CdS - Follie per Paz: l'Inter studia le possibili formule
- 08:00 GdS - Inter "alla romana": tre giallorossi nel mirino per l'estate
- 00:00 Non è finita
- 23:50 Marotta: "Anno di transizione? L'Inter compete sempre per il massimo"
- 23:45 AIA, Massini: "Rocchi e Gervasoni? Spiace per la 'mattanza mediatica'"
- 23:30 Ventola premia Dimarco come MVP del campionato: "Fondamentale"
- 23:15 Bisseck: "In Inter-Lazio il momento più difficile in carriera, mi ha fatto male"
- 23:00 Sarri: "Derby di Roma alle 12.30 un insulto. Perché non Milan-Inter?"
- 22:45 Roma travolgente: Fiorentina spazzata via 4-0. Ora la Juve è a un punto
- 22:30 Doveri: "Situazione particolare senza designatore, ma c'è più senso di responsabilità"
- 22:15 Cassano: "Inter clamorosa, scudetto meritato. Se ripenso a Inzaghi..."
- 22:00 Lazio, Isaksen verso la finale di Coppa Italia: "La stagione può diventare bellissima"
- 21:45 Como, Ludi: "Nico Paz? Lo stesso tormentone dell'anno scorso"
- 21:30 Muraro: "Inter la più forte, sempre pensato. Mercato, ecco cosa fare"
- 21:15 Paolillo: "Inchiesta sugli arbitri, rassicuratissimo dalle parole di Marotta"
- 21:00 Confalonieri: "L'Inter ha la fortuna di avere un grande presidente come Marotta"
- 20:45 Thuram continua la festa: "Ora si balla". È una frecciata? Tifosi in delirio