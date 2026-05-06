Perde terreno, e non sorprende più di tanto, la candidatura di Alessandro Bastoni a rinforzo per la difesa del Barcellona. Anche oggi in Spagna l'argomento trova spazio, nello specifico dalle colonne di El Mundo Deportivo, testata vicina all'ambiente catalano, secondo cui l'allenatore Hansi Flick vuole rinforzare il reparto arretrato con un giocatore di livello, possibilmente mancino e in tal senso il Barça ha già scelto proprio Bastoni che sarebbe entusiasta di vestirsi di blaugrana.

Il problema è che, nonostante Bastoni sia un difensore centrale mancino di altissimo livello, lo staff tecnico richiede anche difensori centrali molto veloci per coprire più campo, dato che il sistema di Flick spinge la linea difensiva molto alta. In questo contesto, appare evidente che il nerazzurro non sia il giocatore più veloce tra i titolari. Nel mentre sono state prese in considerazioni altre opzioni, che non implicano necessariamente il piede forte sinistro.

Da parte sua, il classe '99 aspetta da diverse settimane che il Barça presenti un'offerta all'Inter per potersi sedere al tavolo con il suo club e contribuire a ridurre il costo del trasferimento, secondo MD. Bastoni si è mostrato disponibile a negoziare fin dal momento in cui il Barcellona lo ha contattato a gennaio. Il Barça gli ha offerto un contratto quinquennale che avrebbe accettato a metà aprile, ma sempre subordinato all'approvazione di Flick . Bastoni vuole essere un giocatore chiave per Deco, ma soprattutto per il tecnico tedesco, che è colui che deve garantirgli spazio in campo ogni settimana.

Approvazione che doveva arrivare dopo un summit di mercato in agenda una volta che i catalani avessero messo le mani su LaLiga, cosa che ormai è praticamente fatta dopo le vittorie contro Getafe e Osasuna. Un'attesa accettata dal diretto interessato, ma che finora non ha trovato alcuno sbocco visto che dalla Spagna non è arrivata alcuna proposta all'Inter.

Il difensore centrale della Nazionale italiana è stanco di aspettare e, come già riportato da MD, vuole firmare per il Barça solo se avrà la piena fiducia dell'allenatore. In caso contrario, nessun problema: resterà all'Inter, il club della sua vita, che considera una delle migliori squadre al mondo e dove è un giocatore chiave. Infatti, Bastoni vuole lasciare l'Inter solo per il Barcellona. Questa è stata la sua intenzione fino ad ora e, per il momento, non intende cambiarla.