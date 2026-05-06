Mentre si avvicina il momento del ritorno in campionato, con la sfida di sabato pomeriggio tra Lazio e Inter, i riflettori sono puntati soprattutto sulla seconda sfida in pochi giorni tra le due contendenti, la finale di Coppa Italia prevista il 13 maggio, sempre all'Olimpico.

Per allora la speranza in casa nerazzurra è quella di riuscire a recuperare Hakan Calhanoglu, regista e pilastro della squadra, grande protagonista nella semifinale di ritorno contro il Como con due gol e un assist. Le speranze di riavere il gicoatore turco sono però ancora ridotte, il giocatore resta in forte dubbio. Sarà una corsa contro il tempo, fino all'ultimo momento.

Non va dimenticato che Calhanoglu ha all'orizzonte un Mondiale da disputare da capitano della Turchia, anche per questo motivo non forzerà il recupero. La stagione è stata già di per sé molto travagliata, con una lunga serie di piccoli infortuni che non hanno permesso al giocatore di ritrovare continuità. Ciò nonostante, i numeri confermano un'annata ad ottimi livelli.

Sta invece sempre meglio Lautaro Martinez, che già in campionato col Parma si è rivisto in campo e punta a una maglia da titolare già sabato contro i biancocelesti, oltre ovviamente alla partita di Coppa Italia. L'attaccante, in Serie A, insegue anche il trono dei bomber: ad oggi è primo in classifica con 16 reti.