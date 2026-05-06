Alessandro Bastoni si sta godendo in questi giorni le prime ore da campione d'Italia, al termine di una stagione in cui, a titolo personale, ci sono stati parecchi alti e bassi. "Non è uno scudetto come gli altri, non sono mai stato solo, ho sentito il sostegno in ogni cosa", il messaggio del mancino nerazzurro.

Su Bastoni c'è da tempo l'interesse del Barcellona e certamente tra il caso Kalulu e l'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali hanno aumentato la voglia di Bastoni di provare una nuova avventura, magari proprio in blaugrana. Il rapporto con l'Inter resta però molto saldo, la protezione ricevuta da Chivu lo ha rinvigorito e nelle ultime due settimane è anche riuscito a curarsi dagli acciacchi a una caviglia.

Bastoni a Milano sta bene, inoltre costa non meno di 60 milioni di euro. "Bastoni è un capitale dell’Italia — ha detto alla Domenica Sportiva Piero Ausilio, ds dell’Inter —: non abbiamo ricevuto chiamate per lui e vogliamo tenercelo stretto". Venderlo, peraltro, significa doverlo poi rimpiazzare. Il solo Muharemovic, che l'Inter sta corteggiando, non basterebbe. E a Barcellona sono già spuntati i nomi delle alternative, come l'ex Serie A Romero, centrale della nazionale argentina.