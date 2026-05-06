Arrivano novità importanti per quel che riguarda Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo che sta dissputando una grande stagione e ha attirato le mire dei maggiori club italiani ed europei. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società vuole investire sul ragazzo a prescindere da quel che succederà con Alessandro Bastoni, che in ogni caso non andrà via per meno di 60 milioni di euro. Le ultime dalla Spagna dicono che il Barcellona ad oggi abbia altre priorità.

La Juventus non ha però perso le speranze di riportare Muharemovic a Torino a qualche anno di distanza dai primi passi mossi in Piemonte. Il ragazzo viene infatti dall'esperienza con la Next Gen bianconera, prima della cessione al Sassuolo, che dovrà pagare il 50% sull'eventuale rivendita proprio alla Signora. Qualora non dovesse esserci l'accordo tra nerazzurri e neroverdi, i bianconeri proveranno ad inserirsi.

Muharemovic ha da tempo parlato con l'Inter attraverso l'entourage e ha in mano un'ipotesi di accordo, mentre la valutazione del Sassuolo si aggira sui 30-35 milioni di euro. I club di Premier incombono, bisogna provare ad anticipare la concorrenza. I nerazzurri vorrebbero non andare oltre quota 25 milioni e magari inserire un giovane nella trattativa, ma questo abbasserebbe il cash e quindi anche l'incasso della Juventus. Per questo da Torino preferirebbero che il giocatore andasse in Premier, in modo da poter riscuotere una cifra nettamente più alta.