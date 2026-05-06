Il cielo si tinge nuovamente di nerazzurro per celebrare un traguardo leggendario. Con la conquista del 21esimo Scudetto da parte dei nerazzurri, l'Inter ribadisce la sua forza e la sua storia. Hermet, da diversi anni licenziatario ufficiale della Beneamata, accoglie questo trionfo con una soddisfazione immensa e una passione che si traduce in una Capsule Collection esclusiva, pensata per chi vive ogni giorno per questi colori. Hermet ha spinto l'acceleratore sul design e sulla varietà, offrendo quella che oggi è la gamma più completa di prodotti ufficiali sul mercato, una gamma che passa dai cuscini d'arredo alle trapunte da cameretta, fino ad una linea di pigiami e intimo tutta dedicata alla famigllia.

Le collezioni Hermet si distinguono per un look moderno e accattivante. Non semplici prodotti, ma veri pezzi di design che celebrano il primato cittadino e nazionale con grafiche d'avanguardia. Questo il commento di Pietro Bertonazzi, A.D. di Hermet: "Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'Inter in questo momento di gioia infinita. La nostra azienda offre la più ampia scelta di prodotti ufficiali nel panorama calcistico italiano e onorare il ventunesimo titolo nerazzurro con una collezione così ricca, che spazia dal tessile casa all'intimo, è per noi motivo di grande vanto. Da anni la nostra passione ci guida nel creare prodotti che trasformano la casa in uno stadio, facendo sentire ogni tifoso parte di questa grande famiglia vincente". La nuova Collezione Inter è disponibile presso i migliori negozi di homewear, i principali department store e sulle più prestigiose piattaforme online.