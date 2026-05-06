Nel giorno della dolorosa scomparsa di Evaristo Beccalossi, oltre alle testimonianze di chi l'ha conosciuto o semplicemente ne ha ammirato le gesta sul rettangolo di gioco, sono arrivati anche messaggi di cordoglio più istituzionali come quelli di Milan e Napoli, che hanno voluto omaggiare un grande campione degli anni '80.

Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero.

Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero pic.twitter.com/Z0qv4RPnDW — AC Milan (@acmilan) May 6, 2026

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2026

Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento.