Andrea Butti, ex team manager dell'Inter oggi responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A, si è presentato oggi in Procura a Milano per essere ascoltato come testimone nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale italiano. L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione, coinvolge cinque indagati accusati di concorso in frode sportiva, tra cui l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Butti, che non risulta indagato, è stato convocato come persona informata sui fatti.

È stato ascoltato come testimone, per oltre tre ore in Procura a Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale, anche Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio da questa stagione e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per lAIA. Come noto, oltre a Butti, gli inquirenti hanno previsto di sentire nelle prossime ore anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, e altri rappresentanti della stessa istituzione. Successivamente sarà ascoltato Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter, anch’egli testimone non indagato.