L'Inter può aprire un ciclo dopo la vittoria del 21esimo Scudetto? La risposta prova a darla Massimo Ambrosini, ex calciatore che ha legato al Milan gran parte della sua carriera e oggi opinionista TV, intervistato da 'Cronache di Spogliatoio': "Se Marotta fa come ha detto a margine della partita contro il Parma e quindi l'Inter indirizza una campagna di cambiamento sui giovani italiani, con qualche investimento di un certo tipo, per me sì. Perché la distanza con le altre squadre ad oggi è marcata e solo il Napoli può pensare di tener testa a un club che l'anno prossimo penso avrà la disponibilità di fare investimenti di un certo tipo. Se l'ordine è quello di andare su qualche italiano".

Quali sarebbero i colpi ideali?

"Devi prendere Palestra, subito se puoi. Avevo letto anche di Mancini come potenziale acquisto se la Roma lo lasciasse andare. Sarebbe interessante. Giusto far leva sul fatto che l'Inter abbia un blocco forte italiano. Se dovesse partire Bastoni, Muharemovic può sostituirlo. Non so tatticamente quali potrebbero essere i cambiamenti, ma da quello della fisionomia un centrocampista di qualità e corsa come Manu Koné potrebbe cambiare il verso. Non sono tanto convinto che se l'Inter passasse ai due trequartisti dietro la punta Thuram possa giocare in quella posizione, quindi lì potrebbe esserci il problema. Chi farà la prima punta? Potrebbe esserci un tema Esposito, perché Lautaro da lì non lo togli. O prendi un centrocampista e giochi con un trequartista e due attaccanti, potenziale versione nuova dell'Inter. Chivu comunque è un allenatore votato al cambiamento, pronto a seguire quello che succede con la mentalità giusta".