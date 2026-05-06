Dalle audizioni andate in scena nella Procura di Milano, relative all'inchiesta sul sistema arbitrale italiano, sarebbero emerse intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra Gianluca Rocchi, designatore arbitrale autosospeso, e Riccardo Pinzani (non indagato), che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club. Intercettazione anche tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti, anch'egli non indagato come Pinzani, che svolge il ruolo di responsabile ufficio Competizioni della Lega Serie A.

Il pm Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle "pretese" dei club per le designazioni degli arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter, non indagato. Lo rivela l'ANSA.