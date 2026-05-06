Tra le tantissime persone che hanno voluto rendere l'ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente della Poliambulanza di Brescia si è presentato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, che coi cronisti presenti ha voluto ricordare così la figura del grandissimo ex giocatore nerazzurro scomparso quest'oggi a 69 anni: "È stato fonte d’ispirazione per tanti giovani calciatori, e non solo. Ha vissuto il suo splendore in un calcio romantico, è stato artefice di giocate sublimi che hanno emozionato tutti, tifosi e avversari. Il suo dev’essere un ricordo positivo. Nelle società in cui è stato si è sempre comportato bene, è un esempio da seguire".

Marotta ha lasciato spazio anche ai ricordi, a partire da "un lontano Brescia-Varese 3-3. Era un talento bello da vedere, entusiasmava chiunque assistesse dal vivo alle sue giocate. La Scala del calcio, San Siro, si trasformava in quella vera. Aveva grandissima qualità, sembrava pattinasse sul campo".