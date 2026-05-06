Al suo primo anno in Serie B con la maglia del Modena, Daniel Tonoli ha fornito prestazioni di altissimo livello, con le quali ha saputo attirare l'attenzione di alcuni club di Serie A, tra i quali c'è anche l'Inter. Ma per il momento, nella testa del difensore c'è l'idea di chiudere al meglio la stagione regolare e poi lanciarsi nei playoff coi gialloblu, come ha affermato in conferenza stampa a pochi giorni dalla gara contro l'Avellino: "Noi ci sentiamo una grande squadra. Intanto abbiamo centrato l’obiettivo playoff, col sesto posto consolidato con la vittoria nel derby. E per queste partite decisive ci sentiamo pronti. Affronteremo anche questa partita con lo spirito con cui siamo sempre scesi in campo, ci piacerebbe chiudere la stagione regolare con un’altra bella prestazione e andremo ad Avellino a giocarci le nostre carte".

Inevitabile chiedergli di mercato ma Tonoli per il momento non ci pensa: "Adesso non ho sentito nessuna voce, non ci penso più di tanto. Quello che so è che voglio chiudere nel migliore dei modi la mia stagione con il Modena. Devo solo pensare al Modena e a questo finale di stagione. Il sesto posto ci consente di giocare in casa il preliminare con la Juve Stabia, in casa loro sarebbe stato certamente più difficile".