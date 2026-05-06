La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter registrerà il tutto esaurito. È bastata l'apertura della vendita libera per mandare in sold-out la sfida dell'Olimpico, in programma la sera del 13 maggio. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport. Una volta conclusa la fase di vendita dedicata agli abbonati, il sito Vivaticket è stato invaso da migliaia di tifosi biancocelesti e nerazzurri per la corsa agli ultimi tagliandi disponibili per assistere all'ultimo atto del torneo nazionale.

"Le immagini sono state le stesse: code virtuali interminabili, con oltre 40.000 persone in lista d’attesa, accessi rallentati, tentativi continui - scrive il giornale romano -. Una corsa contro il tempo che ha trasformato l’acquisto del biglietto in una vera e propria sfida. E alla fine, come prevedibile, ha premiato solo i più veloci e fortunati". Polverizzati in pochi minuti i circa 3.500 biglietti rimasti. L'Olimpico sarà dunque pieno, a differenza di quanto accadrà qualche giorno prima (sabato 9 maggio), quando nella sfida di campionato anche i gruppi organizzati nerazzurri non entreranno allo stadio come segno di solidarietà verso i gemellati laziali, come annunciato nei giorni scorsi della Curva Nord biancoleste.

IL COMUNICATO DELLA CURVA NORD DELLA LAZIO:

"Per la partita di campionato che si svolgerà sabato 9 maggio, i gruppi organizzati si raduneranno sulla piazza di Ponte Milvio per organizzare al meglio la finale di coppa Italia e vivere tutti insieme una giornata tra Laziali.

Ricordiamo a tutti che questa protesta è volta a sensibilizzare i problemi e le mancanze societarie, non ad allontanare i tifosi dalla Lazio, quindi è forte il bisogno di rafforzare la vicinanza tra il popolo Laziale, la squadra ed il mister, senza venir meno alla dimostrazione di dissenso". Poi l'anticipazione: "Rimarremo a ponte Milvio, non entreremo, come non lo faranno per solidarietà i gruppi organizzati del tifo dell’Inter, che nonostante abbiano appena vinto il loro 21° scudetto, rimarranno fuori dallo stadio per solidarietà e per appoggio al nostro dissenso".