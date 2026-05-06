Grazie alla conquista del ventunesimo Scudetto dell'Inter, Cristian Chivu si è guadagnato definitivamente la ribalta. Un traguardo importantissimo per l'allenatore rumeno, che arrivava accolto da parecchio scetticismo per via della sua poca esperienza alla guida di un club professionistico viste le sole 13 panchine alla guida del Parma. Eppure, prima dei ducali un altro club aveva pensato ad affidare la propria panchina a Chivu, come rivelato da Gianluca Di Marzio nel suo podcast mattutino 'Buongiorno Di Marzio': si tratta dell'Ascoli all'epoca presieduto da Massimo Pulcinelli, che negli ultimi due anni vissuti in Serie B dal 2022 al 2024 aveva pensato a lui come mister.

Non se ne fece nulla, e alla fine per i bianconeri quelle due stagioni si rivelarono piuttosto vorticose sul fronte dell'allenatore, visto che ben cinque tecnici si sono succeduti sulla panchina del Picchio: Cristian Bucchi, che qualche giorno fa ha portato l'Arezzo in Serie B proprio a discapito dei marchigiani; Roberto Breda, William Viali, Fabrizio Castori e Massimo Carrera.