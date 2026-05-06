Tra le decine di parole dedicate a Evaristo Beccalossi, scomparso nelle scorse ore, arrivano anche quelle più istituzionali di Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, rilasciate attraverso il portale delle Federcalcio in cui, oltre a manifestare il cordoglio del calcio italiano, si ripercorre la carriera del Becca, sottolineando anche il ruolo di capodelegazione delle Nazionali U20 e U19 (con cui ha vinto l'Europeo nel 2023): 

Perdiamo una persona vera, un entusiasta del calcio e un riferimento per i giovani. Oltre ad essere stato un grande calciatore, nel suo ruolo di capodelegazione delle Nazionali giovanili azzurre ha contribuito alla crescita di tanti ragazzi, ai quali trasmetteva amore per il nostro sport”, le parole di Gravina.

Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 14:35
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.