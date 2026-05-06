Non poteva mancare Beppe Bergomi tra le persone a cui chiedere un pensiero da dedicare a Evaristo Beccalossi, scomparso nelle scorse ore a Brescia, sua città natale. L'ex capitano dell'Inter ha condiviso con il Becca l'esperienza in nerazzurro e con lui aveva legato molto: "Gli abbiamo voluto bene tutti, compagni di squadra e tifosi. Ha fatto innamorare tanta gente del gioco del calcio con il suo modo di giocare e di dribblare", le parole dello Zio a TMW.

"Era un ambidestro, ma era una persona gioiosa, che amava il calcio. Ci mancherà tanto uno come Evaristo Beccalossi, in campo e fuori. Da quando ha smesso è sempre stato un ragazzo positivo, che amava il suo sport. I tifosi interisti sono diventati interisti anche per lui. Ciao Becca, ci mancherai", ha concluso Bergomi.