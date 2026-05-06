Stefan de Vrij è uno dei difensori centrali che il Benfica sta valutando come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Il quotidiano portoghese A Bola conferma che le Aguias hanno messo gli occhi sul difensore neerlandese che a giugno andrà in scadenza di contratto con l'Inter. Il rinnovo era ancora in fase di negoziazione, ma i nerazzurri hanno offerto uno stipendio inferiore e la cosa non sarebbe gradita al giocatore, che veste la maglia nerazzurra dal 2018. Anche Olympiacos, squadre saudite e turche hanno già manifestato interesse.

Il Benfica, però, avrebbe un asso nella manica, in quanto avrebbe già incassato il gradimento di massima del giocatore. L'eventuale alternativa è rappresentata da Viery, 21 anni, centrale del Grêmio, il cui acquisto però richiederebbe un investimento di circa 20 milioni di euro. Il Benfica dovrà comunque attendere la decisione di Nicolás Otamendi, il cui contratto è in scadenza e che si pronuncerà solo al termine della stagione.