La Procura di Milano continua a lavorare sull'indagine riguardante il mondo arbitrale, nella quale ad oggi sono indagati per frode sportiva in corso l'ex designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var, Andrea Gervasoni

Secondo quanto riportato da La Repubblica, le nuove audizioni inizieranno oggi. Il pm Maurizio Ascione, con la Guardia di Finanza, sentirà come persona infaormata dei fatti Andrea Butti, responsabile delle Competizioni della Lega Serie A ma anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega, più qualche altra figura con un ruolo in Serie A.

Solo più avanti verrà convocato Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter, sempre come testimone visto che ad oggi non risulta indagato. Schenone viene nominato in un'intercettazione dell'aprile 2025 da Rocchi in una comunicazione con Gervasoni, in realtà menzionandolo solo come "Giorgio". 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
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