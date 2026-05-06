Anche Adriano Galliani, senatore di Forza Italia ed ex dirigente di Milan e Monza, ha voluto ricordare la figura di Evaristo Beccalossi, scomparso quest'oggi. Galliani racconta anche di quando Becca vestì nella stagione '85-'86 la maglia del club brianzolo e come da quella esperienza nacque il loro legame: "La scomparsa di Evaristo Beccalossi mi addolora profondamente. Indimenticato fuoriclasse nerazzurro, con lui perdo un amico. Il nostro legame risale alla stagione 1985-86 quando giocava nel mio Monza e il suo sinistro fatato e il suo estro purissimo incantavano i brianzoli. Caratteristiche che hanno reso Evaristo protagonista della storia del calcio italiano. Era un talento unico, capace di accendere la fantasia dei tifosi con una sola giocata. Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo di sport che ha dato tanto al nostro calcio e alle mie città".