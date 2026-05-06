Secondo quanto svelato da Reuters, Sky ha chiesto 1,9 miliardi di euro di risarcimento a TIM e alla piattaforma di streaming sportivo DAZN, sostenendo di aver subito perdite a causa di una violazione delle norme antitrust legata a un accordo del 2021 per la distribuzione delle partite del campionato di Serie A.

L'agenzia, che cita due fonti a conoscenza diretta della questione, spiega che Sky ha presentato la denuncia presso un tribunale di Milano nelle scorse settimane, dopo una sentenza dell'Autorità garante della concorrenza italiana del 2023 che ha ritenuto l'accordo TIM-DAZN sui diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024 restrittivo della concorrenza.

"Sostenendo che l'accordo tra TIM e DAZN fosse stato concepito per escluderla dal mercato, Sky chiede circa un miliardo di euro di risarcimento per mancati profitti, secondo quanto riferito dalle fonti. Il totale sale a ben 1,9 miliardi di euro includendo gli interessi e i danni legati alla svalutazione del marchio, hanno aggiunto le fonti, parlando a condizione di anonimato poiché la questione è riservata", si legge.