Uno dei giocatori che dovranno guadagnarsi la conferma in questo finale di stagione dell'Inter è Josep Martinez, tra i protagonisti in positivo della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como e in corsa per rimanere anche nella prossima stagione come erede di Sommer, quindi da titolare.

Lo spagnolo, si legge su Tuttosport, è pronto a giocare nella finale contro la Lazio di mercoledì prossimo, ma Chivu potrebbe puntare su di lui anche in Serie A, magari non nel giorno della festa Scudetto contro il Verona ma a Bologna nell'ultimo match sì.

Sommer è certamente in uscita, Martinez cerca minutaggio per guadagnarsi una promozione diretto. Quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene e a quanto pare è maturato anche fuori dal campo. Qualche ritardo agli allenamenti gli era costato la scelta di Chivu di non schierarlo anche quando magari sarebbe potuto toccare a lui.

Oggi, a quasi 28 anni, non ha più intenzione di passare gran parte della stagione in panchina. Se capirà di dover fare da riserva anche il prossimo anno potrebbe quindi decidere di cambiare aria.