"Oggi è una delle giornate più brutte della mia vita, in senso assoluto". Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, non usa giri di parole per spiegare come ha preso la notizia della morte Evaristo Beccalossi, uno dei suoi più grandi amici, scomparso nella serata di ieri, all'età di 69 anni.

"E' venuto a mancare un grande amico, una persona speciale e particolare - ha raccontato a Sportmediaset Spillo -. Ci siamo conosciuti nel 1977 e da lì ci siamo sempre frequentati. L'ho proposto all'Inter, dicendo che a Brescia c'era un giocatore che avrebbe fatto carriera. Mazzola e Beltrami mi hanno dato retta, lo hanno seguito e l'anno dopo è arrivato a Milano. E' stato il numero 10 più forte della storia dell'Inter. Per me questa scomparsa è una grossa perdita. Eravamo l'uno il punto di riferimento dell'altro, non ci siamo mai lasciati. Eravamo quasi sempre insieme, la vita ci ha riservato bei momenti insieme, poi, da un momento all'altra, c'è questa scomparsa che mi rimarrà impressa per tutta la vita. Ciao, Becca".