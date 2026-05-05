L'ex campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero commentando quella che è stata la stagione del Napoli che dopo solo un anno ha dovuto scucirsi lo Scudetto dalla maglia per riconsegnarlo all'Inter: “Secondo posto? Non sempre si può vincere, indubbiamente l’Inter è la squadra più forte. Due mesi fa dissi che l’Inter vinceva con 15 punti di vantaggio, l’Inter è la più forte, poi Juve e Milan sono da ricostruire con il futuro di Massimiliano Allegri in bilico, tutte quelle dietro lottano per il quarto posto e quindi il secondo posto è un ottimo risultato. La parola fallimento è esagerata, ma è un fallimento del calcio italiano che non c’è una squadra italiana nelle prime 8 nelle coppe, questo è un fallimento”.
Sempre a proposito dei nerazzurri, Collovati rivive quella che è stata la parte finale del cammino in Champions League della scorsa stagione: “Lo scorso anno l’Inter ha fatto due grandi partite segnando molto contro Bayern e Barcellona, ma dopo ha preso 5 gol in finale. Il problema è che bisogna tornare all’approccio difensivo di un tempo”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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