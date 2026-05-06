Una bruttissima notizia arriva questa mattina da Brescia. E' morto, infatti, Evaristo Beccalossi, ex calciatore di Inter e Brescia, prossimo ai 70 anni (li avrebbe compiuti il 12 maggio). Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

Da oltre un anno le condizioni dell'ex campione nerazzurro erano precarie a causa di un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel gennaio 2025, costringendolo anche a un periodo di coma e a una lunga rieducazione. Il decesso, si legge ancora, è avvenuto nella notte alla Poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

Cresciuto calcisticamente tra le Rondinelle (a Brescia era anche nato) Beccalossi è poi passato all'Inter nel 1978 ed è rimasto nella Milano nerazzurra fino al 1984, prima del trasferimento alla Sampdoria. Idolo di San Siro, con l'Inter ha vinto lo Scudetto del 1979-80 (allenatore Eugenio Bersellini) e la Coppa Italia 1981-82, trofeo che conquisterà anche nel 1984-85 con la Sampdoria. In bacheca anche un campionato Primavera vinto con il Brescia nel 1974-75.

Chiusa la carriera da calciatore è diventato un apprezzato opinionista sulle tv private della Lombardia, negli ultimi anni era entrato nei quadri della Federcalcio come capo delegazione delle nazionali giovanili azzurre.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della redazione di FcInternews.it.