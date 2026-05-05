Arriverà il momento per Oaktree di assecondare concretamente le volontà dell'Inter? O per meglio dire, Oaktree spenderà di più la prossima estate? Gianluca Rossi pone tra le righe questa domanda a Beppe Bergomi che però non si sbilancia molto in merito a eventuali cambi di atteggiamento della proprietà statunitense dell'Inter: "Penso che la filosofia possa rimanere la stessa, ma Beppe Marotta ha le idee chiare su come costruire la squadra. Dopo la partita ha parlato di uno zoccolo duro di italiani, quindi se deve fare un grande investimento lo farà su un italiano, credo. Ha detto anche che i giovani non ti fanno vincere quindi qualche esperto rimarrà o verrà inserito. Poi non so quanto vorrà investire Oaktree, l'anno scorso lo ha fatto su prospetti da magari far crescere per poi rivendere; ma l'Inter merita di avere un percorso come quello avuto negli ultimi anni".