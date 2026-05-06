Difficile, molto. Ma non impossibile. Questo il messaggio che filtra negli ultimi giorni sul possibile approdo di Nico Paz all'Inter in estate. Le testate giornalistiche sostengono che il ritorno al Real Madrid della stella argentina potrebbe essere solo momentaneo, soprattutto se il nuovo allenatore (José Mourinho?) gli preferisse altri profili. E allora in Viale della Liberazione sarebbero pronti a formulare una proposta da 40-50 milioni di euro, magari aggiungendo una ricca recompra a favore delle merengues che entro il 30 giugno dovrebbero esercitarla con il Como per riprendersi il loro gioiello.

Esiste comunque la possibilità, sostiene La Provincia di Como, che Nico Paz rimanga ancora sul Lario. Ne ha parlato il direttore sportivo degli azzurri Charlie Ludi a Roma, alla consegna del premio Janich come miglior direttore sportivo: "Nelle valutazioni di mercato la Champions, l’Europa League o la Conference possono cambiare gli scenari. Come è accaduto a marzo e aprile della passata stagione in cui veniva detto che Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone adesso. Non possiamo controllare la volontà degli altri e prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato qualora lui non ci fosse. Ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto".

Il Como dunque non dà per perso il classe 2004. E le speranze lariane si rinforzano con una risposta che Cesc Fabregas a precisa domanda sul ritorno del ragazzo a Madrid ha dato dopo lo 0-0 contro il Napoli: "Questo lo dici tu...".